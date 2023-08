La emoción de Nicolás Cabré al hablar de la especial relación que tiene con Rufina, la hija que tiene con la “China” Suárez

Luego, el actor habló sobre el análisis que hizo en numerosas ocasiones sobre su trabajo y la relación con Rufina. "Esa pregunta de si yo realmente disfrutaba de lo que estaba haciendo en el trabajo me la hice muchas veces, me la sigo haciendo. A veces no la puedo responder. Y Rufi es lo que hace que me levante temprano para llevarla al colegio y esperarla cuando sale y poder ir a tomar la merienda. Necesito todo eso para sentir que soy feliz y que puedo repartir", expresó.