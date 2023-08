Qué es el “cumulonimbus”, el suceso climático que arrasó con Buenos Aires y cómo podría afectar a otras regiones

Con motivo de la alerta naranja y previendo el aumento del viento para los días venideros, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan no sacar la basura; asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar objetos que impidan que el agua escurra; no circular por calles inundadas o afectadas; evitar las actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.