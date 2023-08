Cecilia Ce: una noche dedicada sexo sin vergüenza y con humor

- La libertad -en el sentido de con quién me meto en la cama- no depende de la religión, una clase social o la economía; ese discurso programado ya no está, pero lo terrible de esto es que ahora pasa por nuestra decisión, depende de cada uno y hay que hacernos cargo de cada acción y consecuencia. Es difícil saber cómo elegir bien, entender qué quiero y qué no. En contraposición, hay una sobreabundancia de opciones que complican aún más la decisión. Al final los vínculos caen en una cuestión de mercado. En las apps de citas hay millones de usuarios con los cuales conectar y se genera la idea de que puede venir algo mejor, de que va a salir pronto un modelo nuevo y mejorado. De la mano, aparece también el descarte. La verdad es que no sabemos cómo tolerar la frustración ni cómo conocer a alguien aceptando lo que no nos gusta. La pareja tiene que venir perfecta y sernos funcional porque sino directamente se acabó y que venga el próximo.