Florencia de la V rompió en llanto al hablar sobre la nena de 11 años asesinada

Florencia de la V abrió el programa de hoy de Intrusos (América) con una profunda reflexión sobre el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros en Lanús. “Hoy pasó algo gravísimo en la Argentina: mataron a una nena de 11 años. Es inevitable no hablar de eso, tengo hijos de la misma edad y la noticia me pegó espantoso, hasta me cuesta hablar”, dijo la conductora para iniciar su descargo.