Acoso a una chica: “Fue difícil vivir con miedo todos estos años”

Milagros acudió a la Justicia y, si bien, según dijo, al principio le negaron protegerla con una perimetral, finalmente sí se la concedieron y durante la pandemia no supo más de Rainieri. “Hace poco me volvió a escribir, esta vez por Telegram y el texto ya me asustó, en el que decía ‘estoy determinado a amarte, tenemos que estar juntos’”, explicó. La joven agregó que también intentó contactarse con las hermanas del acusado para ver si podían interceder. “No tuve mucho éxito, me dijeron que hablara con su madre sobre ese tema y las entendí. Luego decidí hacer público todo esto y ahí una de las chicas se contactó conmigo y me pidió disculpas porque ellas no sabían las cosas que me mandaba su hermano; me dijeron que hablarían con sus padres para que esto cese”, añadió.