Ataque a Fraco Vera, fotógrafo de LA GACETA: “el silencio es inexplicable”

La periodista rionegrina expresó su preocupación porque en algunas provincias la tarea de la prensa no es reconocida por las autoridades políticas. Afirmó que eso se baja hacia la Policía y a otros estamentos inferiores, lo que produce hechos como los de Santiago del Estero, que no deberían suceder. “Periodistas y reporteros gráficos que están trabajando, haciendo su tarea en movilizaciones, protestas, reclamos sindicales y partidos de fútbol, correctamente identificados, no deberían tener ningún obstáculo para realizar su tarea. Los funcionarios deberían tener muy en claro que la tarea del periodismo es fundamental para que la ciudadanía sepa lo que está pasando”, dijo.