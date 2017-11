Disertaciones y horarios: todo lo que tenés que saber de la visita de Cristina Fernández

La ex presidenta y hoy senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner por Unidad Ciudadana cerrará esta tarde el "Encuentro de de Mujeres Peronistas del Norte Grande", organizado por la líder del Partido Justicialista tucumano, Beatriz Rojkés de Alperovich.



El evento, que comenzó con las primeras exposiciones durante la mañana, cerrará a las 18 con un discurso de la ex jefa de Estado. También participarán la intendenta de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario y la economista, y ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont y el licenciado en Filosofía Carlos Caramello.



Otras de las oradoras serán la legisladora Silvia Rojkés de Temkin y su hermana, "Betty" Rojkés, presidenta del PJ local.







Además se concretará la presentación de MATRIA, un instituto sobre cuestiones de género que funcionará en articulación la la Federación Latinoamericana y del Caribe de Municipios y Asociaciones (FLACMA).





El encuentro se desarrollará en El Cadillal, en el complejo del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), predio que será habilitado desde las 15 para el público. La entrada es libre y gratuita.