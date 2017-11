1. Cristina está en Tucumán y las 18 participará de un acto en El Cadillal

La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llegó anoche a Tucumán. Hoy, la senadora electa por Unidad Ciudadana cerrará un encuentro de mujeres organizado por la presidenta del PJ local, Beatriz Rojkés de Alperovich. Cristina fue recibida en el hotel por un centenar de militantes que la vivaron, pero no hubo ninguna autoridad institucional de la provincia en su recepción. Aunque no se informó oficialmente, anoche cenó en la casa del matrimonio Alperovich. El evento del justicialismo se hará en El Cadillal, y cerrará a las 18 con un discurso de la ex jefa de Estado.