San Martín no pudo con Quilmes y empató en La Ciudadela

San Martín se presentó en La Ciudadela y empató 1 a 1 con Quilmes en otra floja presentación del equipo de Diego Cagna. Esta vez, aunque el rival no lo complicó demasiado ni fue superar, el "Santo" no pudo aprovechar su superioridad.

El estadio de Bolívar y Pellegrini se colmó de hinchas que esperaron el segundo triunfo consecutivo de un San Martín que llegaba entonado luego de la victoria en Corrientes, sobre Boca Unidos. Sin embargo, el equipo no logró concretar todo lo que tuvo y el "Cervecero" le robó un punto.

El "Santo" se adueñó de la pelota durante casi todo el primer tiempo, incluso logró ponerse en ventaja con un gol en contra de Tobías Albarracín, tras un centro de Walter Busse, una de las figuras de la cancha.

El 1-0 era merecido para el local hasta que se desconcentró en el fondo y lo pagó caro. El arquero Ignacio Arce cometió un penal infantil luego de una floja salida, y Miguel Caneo lo cambió por gol en el cierre del primer tiempo.

El 1-1 no se movió más, pero en el complemento San Martín volvió a recuperar algo de protagonismo. Aunque no pasó sobresaltos, tampoco mostró su mejor versión y así el arco le quedó lejos. No encontró el segundo y los equipos se repartieron los puntos.

El "Santo" contó con las más claras para intentar desequilibrar la balanza en las últimas pelotas parada, pero el destino de empate ya estaba marcado. El equipo sintió algunas ausencias y deberá trabajar en la semana para recuperar el terreno perdido, en Junín, ante Sarmiento.