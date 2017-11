Qué se saben hasta ahora de la búsqueda del ARA San Juan

BUENOS AIRES.- La Armada argentina dispuso una intensa búsqueda por mar y aire del submarino ARA San Juan, que lleva 44 tripulantes a bordo y del que nada se sabe desde el miércoles último, cuando se produjo su último contacto con la base.

Lo que se sabe





1- El submarino ARA San Juan, de 65 metros de eslora y siete metros de diámetro, navegaba desde la Base Naval Ushuaia, en el extremo sur del país, hacia su apostadero habitual de la Base Naval Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. El miércoles, a las 7.30 reportó su última ubicación en el Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, al sudeste de la Península Valdés y a unos 1.300 kilómetros al sur de la capital argentina. Desde ese momento no se volvieron a tener noticias.

2- Este viernes, poco más de dos días después de la última comunicación, la Armada declaró el "estado de búsqueda y rescate" (SAR) del submarino. Aviones y barcos militares -y también pesqueros- de Argentina y de diferentes países comenzaron a rastrillar una amplia zona del Atlántico Sur. Según el Ministerio de Defensa argentino, la búsqueda ya abarcó el 80 % de la superficie en la que se estima podría estar el San Juan. El Gobierno aguarda la participación de barcos estadounidenses con tecnología de última generación para detectar movimientos submarinos. La búsqueda se dirige en dos direcciones: una la que tendría que recorrer el submarino en su viaje a Mar del Plata y otra como si estuviera a la deriva.

3- Siete comunicaciones satelitales fueron recibidas este sábado por la Armada argentina, que estimó que habrían sido emitidas desde el submarino. Las llamadas no llegaron a ser enlazadas, tuvieron una duración de entre cuatro y 36 segundos y fueron recibidas entre las 10.52 y las 15.42 horas. Enrique Balbi, portavoz de la Armada, declaró que el alto oleaje del Océano Atlántico y el fuerte viento, de unos 90 kilómetros por hora, podrían debilitar la potencia de la comunicación que sale desde el submarino.

4- El San Juan fue construido en Alemania en 1985 y trasladado a Argentina. En 2007 fue sometido a un proceso de reparación para aumentar su vida útil en unos 30 años. Fueron puestos en condiciones todos los sistemas operativos de la nave y reparadas las 960 baterías que lo hacen funcionar. Volvió a navegar en 2014.





Las incógnitas aún abiertas

1- Las autoridades navales de Argentina sostienen que un defecto en el sistema de comunicación podría ser la causa de la pérdida de contacto con el submarino. Sin embargo, si hubiera ocurrido eso, el protocolo indica que el "San Juan" debió haber emergido a la superficie. El portavoz de la Armada no desestimó la posibilidad de que el problema haya sido eléctrico, lo que podría haber afectado también al sistema de propulsión de la nave. "No sabemos cuál es la magnitud de la avería. Si hubiese pasado algo importante, se habría emitido una señal especial y eso no ocurrió", dijo Balbi. Este jueves también había trascendido como versión, que no fue confirmada oficialmente, que podría haber habido un incendio en el submarino.

2- Según las autoridades de la Armada, el submarino tiene una autonomía de 15 días para navegar sin rumbo en caso de emergencia. También su tripulación tiene agua y alimentos para dos semanas. "No hay acá un tema para preocuparse de supervivencia por cuestiones agua, comida o aire", explicó Balbi. Sin embargo, se desconoce si los tripulantes enfrentan otro tipo de dificultades.