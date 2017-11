Alejandro Vandenbroele fue aceptado como arrepentido y hay secreto de sumario en la causa

BUENOS AIRES.– La Justicia homologó hoy la situación de Alejandro Vandenbroele como "arrepentido" o "imputado protegido" en el marco de una serie de causas que se conectan con los expedientes abiertos por el escándalo Ciccone.

El juez federal Ariel Lijo encabezó una audiencia de la que participó Vandenbroele, señalado por su ex esposa Laura Muñoz como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, preso desde el 3 de noviembre pasado.

Tras homologar el acuerdo alcanzado con la fiscalía de Jorge Di Lello, el juez Lijo fijó el secreto de sumario en las causas en las que está involucrado el empresario dueño de The Old Fund, la firma que se hizo cargo de la ex Ciccone Calcográfica.

En el escándalo Ciccone se investigan las maniobras por las cuales se levantó la quiebra de la imprenta que fabrica billetes y por las que están en juicio oral tanto Boudou como su amigo José María Núñez Carmona -ambos detenidos- y el propio Vandenbroele, entre otros imputados.

Vandenbroele pidió protección como imputado y dio datos sobre el caso Ciccone, la intervención de The Old Fund en el caso de la reestructuración de la deuda de Formosa y el enriquecimiento ilícito de Boudou. (DyN)