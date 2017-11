Echaron a Víctor Hugo Morales de C5N

El relator kirchnerista Víctor Hugo Morales fue desvinculado de C5N, señal en la que conducía el noticiero de la tarde, El Diario. Así lo confirmó Morales en su cuenta de Twitter.

"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió el periodista en la red social, destaca La Nación.

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión! — Víctor Hugo (@VHMok) 17 de noviembre de 2017

La decisión de su despido se produjo en un contexto complejo para la señal del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López que, recientemente, buscó pasar a manosdel grupo inversor OP, de Ignacio Rosner , un traspaso que no pudo concretarse debido a la inhibición de bienes que pesa sobre Indalo por una deuda millonaria con la AFIP.

Esta coyuntura hizo que la situación financiera de los medios del grupo entraran en conflicto y los trabajadores de C5N no tardaron en pronunciarse con un comunicado por la demora en el pago de los sueldos. El propio Víctor Hugo se solidarizó al aire hace unos días con sus compañeros leyendo el comunicado en su programa: "Los trabajadores de C5N han resuelto declararse en estado de asamblea permanente hasta que se regularicen los pagos de octubre de 2017. No se puede pagar el sueldo en dos veces", cuestionó. Luego, habló sobre el pase de manos del Grupo Indalo a OP: "Los rumores de que se vendió y no se vendió son tantos... Si hay gente nueva, por favor que den la cara. Hay mucha gente que goza con esto, por ejemplo, la gente del Gobierno", se despachó.

Cristina, solidaria

Una de las primeras en solidarizarse con el relator fue la senadora electa y ex presidenta Cristina Kirchner, con cuyo gobierno Víctor Hugo Morales siempre se mostró afín.