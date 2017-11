La polémica foto de Miss Irak y Miss Israel que provocó furia en las redes sociales

Una foto que tiene como protagonistas a las representantes de Irak e Israel del certamen Miss Universodesató la ira en las redes sociales. Lejos de lograr su cometido: "la paz", abrió la polémica por el conflicto entre ambos países.

"Con la srta. Irak, practicando la paz mundial", dice el epígrafe de la imagen compartida en las cuentas de Sarah Idan y Adar Gandelsman. Las modelos se conocieron en el certamen y decidieron tomarse una selfie para promover un mensaje de paz, pero ocurrió lo contrario.

Seguidores y comentaristas criticaron la imagen y obligaron a las jóvenes a justificar su accionar. La representante iraquí salió a hablar y aseguró que fue su compañera quien le pidió la foto, según informó el diario The Times of Israel. Además afirmó que la imagen no expresa apoyo al gobierno de Israel ni a sus políticas.