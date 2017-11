En un teatro de Londres recibieron 20 denuncias de acoso sexual en contra de Kevin Spacey

LONDRES, Inglaterra.- El teatro londinense Old Vic, del que Kevin Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, informó hoy que recibió 20 denuncias de acoso sexual contra el actor de "Belleza americana", señaló la agencia EFE.

La institución recibió estos testimonios que acusan a Spacey de "conducta sexual inapropiada" luego de que se ventilaran numerosos casos en Estados Unidos y de que abrieran ellos mismos una investigación para que toda persona que se hubiera sentido maltratada o acosada por el actor durante su labor como director del Old Vic lo pudiera manifestar.

"The Old Vic se disculpa sinceramente por no haber facilitado un ambiente o una cultura interna en la que la gente sintiera que podía expresarse libremente", dice un comunicado emitido hoy por la famosa sala teatral londinense donde señala que si bien existían protocolos de denuncias no resultaron accesibles para la gente que sufrió el acoso de Spacey.

El presidente del consejo del teatro, Nick Harry, se comprometió a propiciar en adelante "un ambiente seguro, en el que no haya ni prejuicio ni acoso de ningún tipo", aseguró la agencia Télam.

Spacey, de 58 años, ha sido acusado en las últimas semanas por numerosas personas, la mayoría hombres, de acoso o conducta sexual inapropiada, lo que ha puesto en entredicho su reputación y su carrera.