El hijo de Julio Grondona, sobre Burzaco: "a alguno no le va a gustar que vuelva acá"

Humberto Grondona, actual DT de Arsenal, defendió a su fallecido padre Julio Grondona de las imputaciones que le profirió el empresario argentino Alejandro Burzaco, de quien dijo que mintió en sus declaraciones ante la Justicia de Estados Unidos respecto del presunto pago de coimas de hasta U$S 15 millones en la compleja megacausa denominada FIFA-Gate.



"Burzaco mintió. Y lo de hoy fue muy grave. Lo que dijo de los derechos de 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022", advirtió Grondona (h) en el programa radial partidario Hablemos del Arse (AM 1550).

El director técnico contó que lo llamaron "de todas las radios" para hablar sobre la cuestión pero que prefirió no atenderlos. Sin embargo, le dedicó al tema unos breves minutos en la extensa entrevista que realizó con el envío partidario del club que dirige.

Visiblemente enojado con Burzaco, señaló: "hay que entenderlo porque le dicen 'hablá y te quito un año'. ¿Vos te pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No le importa Grondona, si está sobreseído. A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial y le sacaron los derechos de televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos".

"Le dicen: 'señor, deme nombres'. Que no venga acá ahora, me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará, no conozco Nueva York –debe ser muy linda–, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá", desafió el hijo del ex presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA.

"(Burzaco) Mintió y sabíamos. Como el muerto no se puede defender… Duele, pero la Justicia, si Dios quiere, me va a dar la razón. Mi padre está sobreseído de todo, lo que pasa es que la gente no sabe", explicó la postura de su familia, siempre defendiendo a su padre que falleció en julio del 2014.

Humbertito subrayó que tanto él como sus hermanos están "muy tranquilos" y aseguró: "nosotros no tenemos nada que ocultar. Esa es la realidad".

"No puedo hablar. ¿Qué voy a decir? Me tengo que quedar quieto, esperar. ¿Que me molesta? Sí. ¿Que anímicamente me hace bolsa? Sí. Pero después digo: 'por qué me va a hacer mal una cosa que no es cierta'", reconoció.

Los "administradores"

Por otro lado, también se refirió a Pablo Paladino y Jorge Delhon, los dos directivos del Fútbol para Todos que Burzaco señaló como los encargados de administrar las coimas. El último de los dos tomó una decisión fatal: se suicidó horas después de conocerse la declaración del ex CEO de Torneos.

"Confunden la información. Pobre el hombre que se suicidó. Mezclan todo y eso me jode. No tienen que mezclar. Aparecen dos nombres, que uno está sobreseído y otro que se suicidó", mencionó.

El abogado del Fútbol para Todos, Delhon, dejó una carta con un breve texto antes de suicidarse que decía "los amo, no puedo creer". Grondona habló sobre eso: "Pobre chico. Escribió 'los amo, no puedo creer', ¡y es de no creer!".