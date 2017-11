Paró su recital y expulsó a un fan que estaba manoseando a una mujer

El rapero canadiense Drake interrumpió un concierto en Sydney para reprender a un hombre que estaba manoseando a varias mujeres, gesto por el que fue alabado en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar la noche del miércoles en el club Marquee, de Sydney, donde Drake estaba dando un concierto "after party" en su gira Boy Meets World tour. En un video que se compartió numerosas veces en las redes sociales, se ve cómo el artista deja de cantar mientras suena su hit "Know Yourself" y se enfrenta al presunto acosador.

"¡Pará con esa mierda! Si no dejás de tocar a las chicas voy a salir ahí y te voy a joder", dice señalando al hombre. Entonces el público irrumpe en gritos de aprobación.

"Si no dejas de ponerle las manos encima a las chicas, voy a salir ahí y te voy a joder yo mismo", repite.

"¡Ese es mi hombre!", dijo la fan Elvi Lyon en su cuenta de Instagram. "He estado así de cerca de Drake amenazando con saltar al público para pelearse con un hombre que estaba manoseando a mujeres en la audiencia. Violencia contra mujeres, 6 God dice no", comentó Louise Sukari, refiriéndose a Drake según el nombre de una de sus canciones, informó la Dpa.

La actuación llevaba interrumpida menos de un minuto cuando la seguridad del local llegó hasta el presunto acosador. Un portavoz de las instalaciones, un club nocturno en el casino The Star, confirmó a los medios locales que "la seguridad expulsó a un hombre durante la actuación de Drake".

El rapero había actuado previamente ese día en el Qudos Bank Arena de Sydney. Su gira concluye en el Rod Laver Arena de Melbourne el 20 de noviembre.

I got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audience. Violence against women, 6 God says no.#heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi Una publicación compartida de louisesukari (@louisesukari) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:04 PST