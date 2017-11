El Defensor del Pueblo, sobre la suba del gas: "estas cifras nos asustan"

El Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, cuestionó esta mañana el anuncio del Gobierno Nacional de incrementar la tarifa de gas a partir de diciembre. "La gente no va a pagar porque no quiera, sino que ya no va a poder pagar", fustigó.

El Ombudsman afirmó que si bien la suba anunciada es de 45% para los usuarios residenciales y de 58% para los comercios, en Tucumán el incremento será del 47% las viviendas particulares. "Si le sumamos a este incremento que se va a dar en Tucumán al que ya hubo en abril, en el año el gas subió el 100% y la paritaria fue del 23%, entonces es grave", dijo en diálogo con "LV12".

"Estas cifras más que sorprendernos, nos asustan. Sorprender no, porque lo venían anunciando desde ya hace tiempo a esta quita de subsidio que se produciría en el aumento del gas. Lo que sí nos asusta es porque creemos que nosotros lo venimos alertando, lo venimos poniendo en tela de juicio ya hace tiempo creyendo que puede haber una sensibilidad social desde el gobierno de la Nación y viendo la realidad que está sobretodo el asalariado. Hay otro sector que también está tan indefenso como el asalariado que es la pequeña y mediana empresa", agregó.

Desde la Defensoría del Pueblo solicitaron que se realice un nuevo estudio para definir las subas. "No puede un servicio público representar en un sueldo mínimo o en una jubilación de la más baja casi 40 por ciento de los ingresos que perciben; le pedimos a los gobernadores que tomen este tema y lo planten a nivel nacional".

Juri Debo, además, adelantó que mañana habrá en Buenos Aires una audiencia para debatir los incrementos que se vienen para el servicio de electricidad, pero que desistieron de participar. ¿Para que vayamos, hablemos y no nos escuchen? Es hasta una falta de respeto", fustigó.