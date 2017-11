Conocé la historia de "Maruca", la abuela hincha de Atlético que alentó al equipo frente a un televisor y conquistó a todos

Se llama María Dolores Maza y aunque a muchos no les suene su nombre, todos quieren saber de ella desde que un video compartido en las redes sociales la mostrara alentando a Atlético al frente de un televisor, en la definición por penales de la Copa Argentina ante Rosario Central.

"Maruca", como la llaman, tiene 73 años y vive en una casa de El Colmenar junto a su hija Celia (aunque tiene otros cuatro hijos). "Es re fanática. En la casa siempre alienta solita a los 'Decanos' desde que mis hermanos no viven ahí. Yo la acompaño, aunque no soy muy hincha. No me gusta mucho el fútbol, por la violencia que hay", le cuenta Celia a LA GACETA como vocera de su mamá que la espera en casa.

Ella fue quien filmó el video que miles de hinchas compartieron en Facebook. "La filmé sólo por pasarle el video a mi hermano, para mostrarle que cómo estaba viendo los penales. Luego mi hermano lo subió para que la vean en un grupo de hinchas y ahí un chico lo compartió... Nunca nos imaginamos que llegue a tanto, que en Youtube tenga tantas reproducciones", comenta aún asombrada Celia.





A causa de los ataques de pánico que padece, "Maruca" no pudo acompañar a su hija para contar su historia. Aunque Celia la relata muy bien: "mi mamá todo el tiempo ve fútbol, y hasta se hace la DT. No sólo es fanática de Atlético, también sabe y habla y discute del tema con mis hermanos, que son fanáticos de San Martín".

Las imágenes que mostraron a "Maruca" alentando a Cristian Lucchetti y luego a Alejandro Sánchez conquistaron a los hinchas tan fanáticos como ella. ¿Pero qué pasa depués del último penal que ataja Sánchez y le da a Atlético el pase a la final? "En el video no se ve bien porque no tenemos luz en el patio. Pero ella se pone a gritar afuera. Quedó cantando en el barrio", dice Celia.

Luego del video, todos sus vecinos se acercaron a saludarla y a felicitarla porque la habían visto en el diario. "Ella no les creía, les decía que era mentira, hasta que le mostraron la nota que salió en LA GACETA. Ahora que es 'famosa' se ríe mucho", comenta la hija más orgullosa.

A Celia se le escapan un par de lágrimas porque recuerda que su mamá tuvo que pelearla mucho durante toda su vida. "Crió cinco hijos sola, era empleada doméstica y gracias al gobierno anterior tiene su jubilación porque no tuvo aportes. Ella nos enseñó los mejores valores, a respetar a los demás, a nunca quedarse con algo que no es de uno y a pelearla y trabajar para criar bien a nuestros hijos", cuenta.

Un problema que puso en riesgo su vida

"En 2015 mi mamá 'volvió a vivir'. Tuvo una ulcera varicosa en la pierna, se le hizo una miasis y luego le dio un síncope. Casi muere en el Centro de Salud. Gracias al Dr. Pablo Jorrat, que también es 'Decano', volvimos a tener a nuestra madre a salvo". Fue a partir de ese momento que "Maruca" se volvió más fanática que nunca

"Si bien por ese problema que tuvo ahora sufre ataques de pánico, ella juega a las cartas, a la lotería, baila. No parece de la edad que tiene, tiene muchas ganas de vivir", asegura Celia. -¿Y es de ir a la cancha? "No, mi hermano la quiere llevar pero ella dice que cuando vaya se va a emocionar tanto que tiene miedo de que le pase algo".-





"Maruca" no es de hacer promesas, por eso no preparó mucho para la gran final que se viene ante River. Aunque tiene sus cábalas. "Cada vez que ve los partidos empieza a recordar a todos los que ya no están en su familia, y que eran hinchas de Atlético. Se acuerda de ellos y les pide de corazón para que los ayude a ganar a los 'Decanos'", cuenta Celia, siempre testigo de lujo de toda esa pasión por los de 25 y Chile.