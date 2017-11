Gladys “La Bomba Tucumana” dijo que los fans de Mica Viciconte le hicieron una cama

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez aseguró que los fanáticos de Micaela Viciconte, con quien tiene un duelo mediático luego de su aparición en ShowMatch, armaron una pelea para dejarla mal parada. Las declaraciones de la participante del Bailando 2017 llegaron luego de que se viralizara un video en el que se la ve discutiendo con una joven.

"Me empujó con los pechos. Hasta que iba cruzando en la calle hasta que mamás se solidarizaron conmigo y querían pegarles a esta chica y dos chicos. Estaba todo armadito porque filmaron todo", contó la cantante durante una entrevista realizada por el portal PrimiciasYa.

Sorpresa en ShowMatch: Consuelo sacó del Bailando al hijo de la "Bomba Tucumana" y al Polaco



Gladys detalló que "en un momento no aguantaba más, tengo sangre en las venas. La chica era muy violenta y yo me puse mal de haberme dejado empujar media cuadra. Me dejé insultar y hacer de todo con la chica para no reaccionar".

La fiesta que armó Gladys "La Bomba Tucumana" en Showmatch terminó en escándalo



"Ahí me salí de la ronda de protección y le dije: ¿Qué te pasa? ¿Querés pelear conmigo? Dale que yo sí me la banco, te vas o peleamos de verdad. Ya no me importaba nada, estaba temblando de la bronca", concluyó. ¿Le hicieron una cama?