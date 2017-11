"Los amo, no puedo creer": la carta que hallaron entre las pertenencias de Jorge Delhon

BUENOS AIRES.- La Policía encontró una carta entre las pertenencias de Jorge Delhon, ex funcionario kirchnerista que estaba acusado de haber cobrado coimas durante Fútbol Para Todos. "Los amo, no puedo creer", decía el texto hallado en un bolsillo del abogado que anoche se quitó la vida arrojándose a las vías del Tren Roca.

El hombre de 52 años era padre de cuatro hijos. Había sido contratado por la Jefatura de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner en 2012 y cumplía tareas en Fútbol Para Todos, consignó el diario "La Nación".

Ayer, el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, declaró ante una fiscalía de Estados Unidos durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Nueva York. En su declaración, dijo que Delhon y el ex coordinador del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre agosto de 2009 y diciembre del año pasado, Pablo Paladino, habían recibido sobornos por U$S 4 millones.





Por su parte, el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, dijo hoy que el testimonio del maquinista que conducía el tren que embistió anoche en ese municipio del sur del conurbano bonaerense al ex funcionario de jefatura de Gabinete implicado en el escándalo FIFA, permite confirmar que se trató de un suicidio.

En declaraciones a deferentes radios, el funcionario detalló que antes de la medianoche, según las palabras del maquinista del tren del ferrocarril Roca que se dirigía a Ezeiza, una persona sola (Delhon) se arrojó a las vías del ferrocarril en un espacio que "no era un cruce peatonal".

"Nos ingresa por radio el hecho y a partir de eso intervienen la policía, el SAME y Defensa Civil. Inmediatamente intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones número cuatro, se perimetró el lugar y se tomó declaración al maquinista", detalló Kravetz, quien estuvo presente en el lugar de los hechos.

