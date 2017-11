Paradise Papers: Aranguren aseguró que cumplió con la ley

BUENOS AIRES.- El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, dijo hoy que estaba "totalmente tranquilo" tras la publicación de la filtración de la información "Paradise Papers" en la que se lo mencionaba como director de dos empresas off shore de la petrolera Shell, firma de la que fue presidente en Argentina.

"Estoy totalmente tranquilo porque cumplí con la ley. Nunca tuve empresas off shore. Fui director y accionista, pero hace quince años", dijo Aranguren en declaraciones que brindó en el Senado Nacional tras participar de un homenaje a ex secretarios de Energía.

El funcionario aclaró que "la ley dice que como funcionarios tenemos que informar los antecedentes de los últimos tres años antes de asumir el ejercicio de funciones de ministro".

"En ese período, no tuve ninguna participación en empresas off shore", aseveró el ministro, según publicó Télam.

Por otro lado, indicó que aún no recibió la requisitoria de la Oficina Anticorrupción para que de explicaciones, al igual que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, sobre los "Paradise Papers", en los que se los menciona por sus vínculos con firmas off shore radicadas en paraísos fiscales.

"No lo recibí. Pero el jueves de la semana pasada mandé a la Oficina Anticorrupción mi posición respecto a lo que me correspondía decir sobre algo que no fue ni siquiera una denuncia judicial", dijo Aranguren en relación con un descargo público en el que admite haber participado de una subsidiaria de Shell en Barbados "hace más de doce años".