Ex CEO de Torneos y Competnecias declaró que pagó coimas a dos ex funcionarios del Fútbol para Todos

Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, declaró hoy ante la Justicia de los Estados Unidos por el escándalo del FIFA Gate que explotó en mayo de 2015. El empresario argentino dijo que le pagó U$S 4 millones a dos exfuncionarios de Fútbol para Todos, Pablo Paladino y Jorge Delhon.

"Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por U$S 4 millones", declaró Burzaco, destaca TN.

Burzaco también habló de los "tratos especiales" que recibía el expresidente de la AFA Julio Humberto Grondona y cómo se movía el dinero para los sobornos.

Burzaco además confesó que la empresa Fox Sports se asoció con su compañía, Torneos y Competencias, para pagar coimas a dirigentes del fútbol y así conseguir los derechos comerciales de distintos campeonatos de fútbol, como Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Los medios latinoamericanos que pagaron coimas para obtener esos derechos son Fox Sports, Televisa (México), Media Pro (España), TV Globo (Brasil), Full Play (Argentina) y Traffic (Brasil).

"Tratamiento presidencial"

Según declaró Burzaco, cada vez que el expresidente de la AFA viajaba a Asunción (Paraguay) para presenciar un evento de la Conmebol recibía "tratamiento presidencial". Volaba en un avión privado y era recibido en pista por vehículos Mercedes Benz. Don Julio no hacía tramites de Aduana ni de Inmigración.

Además, Burzaco aseguró que Grondona controlaba todos los sobornos que se pagaban y que "a veces modificaba los acuerdos según él quería". En la declaración también dijo que Don Julio recibió U$S 600.000 al año en 2006 y que pasó a cobrar U$S 1 millón en 2007. En 2012 se llevó U$S 1,2 millón.

Además, Burzaco contó cómo era el método que utilizaban para pagarle las coimas a Grondona: la empresa T&T (dueña de los derechos de televisación de Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana) giraba el dinero a una casa de cambio de Argentina, que le daba el efectivo al por entonces presidente de la AFA.

La causa

El juicio de tres ex dirigentes sudamericanos del fútbol comenzó el lunes con los primeros argumentos, en que fiscales estadounidenses los acusaron de embolsarse millones de dólares en sobornos, mientras la defensa comentó que sus clientes no fueron sino meros testigos inocentes de actos corruptos.

El brasileño José María Marín, el peruano Manuel Burga y el paraguayo Juan Ángel Napout son los primeros jerarcas del fútbol juzgados como parte del escándalo que cimbró la cúpula de la FIFA.

Los fiscales los acusan de participar en una operación ilícita que durante 24 años derivó en el pago de sobornos por al menos U$S 150 millones, por parte de empresas de "marketing", a cambio de lucrativos contratos de transmisión televisiva y de sedes para prestigiosos torneos.

"Estos acusados engañaron al deporte, a fin de llenar sus propios bolsillos... Y lo hicieron año tras año, torneo tras torneo, soborno tras soborno", indicó el vicefiscal federal Keith Edelman en los argumentos de apertura ante una corte federal en Brooklyn.