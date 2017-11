Acalorado cruce entre Trimarco y las madres del jardín: "no la busco a mi hija por andar con todo esto"

Susana Trimarco se presentó este mediodía en el jardín "Los Ángeles de María", donde se realizó un abrazo simbólico para exigir que se les pague los seis meses de sueldo adeudados a las maestras y evitar de esa manera que la institución cierre sus puertas.

Cierra el jardín de la fundación de Susana Trimarco: "el Estado se tiene que hacer cargo"



Un grupo de madres de niños que asisten al jardín increpó a Trimarco y esta se mostró molesta. Su secretaria intentó intervenir, pero la directora de la Fundación María de Los Ángeles la frenó. "Déjame hablar con la gente porque ellos no saben, hablan porque el aire es gratis, porque otros les dicen", vociferó.

"Dejo la causa de mi hija, no la busco a mi hija por andar con todo esto y yo soy una simple madre, no soy el Estado, el Estado se tiene que hacer cargo. No es mi culpa, es la culpa de estos sinvergüenzas que ustedes han votado, yo no los voté", continuó Trimarco.

Semanas atrás, en una entrevista con LA GACETA, Trimarco había explicado que el gobierno nacional, dirigido por Mauricio Macri, recortó el presupuesto que estaba asignado para la fundación en un 75%. Por ese motivo, dijo que el dinero no le alcanza para hacerse cargo del pago de los sueldos del jardín y le reclamó una ayuda al gobernador Juan Manzur.

La Nación le redujo la ayuda a la Fundación Marita Verón y ahora se la pide a la Provincia



En un momento, una de las madres le pidió que no se sienta atacada por ellas, sino que les preocupaba el futuro de los chicos. "No me siento atacada, la estoy escuchando como madre, porque es muy difícil mi situación, ya no está Cristina (Fernández), vino esta gente y nos quitó el presupuesto, me dan el 25%, así un poquito", le respondió Trimarco.