Canelada pidió a los legisladores oficialistas que se ocupen de la inseguridad y de evitar inundaciones

El legislador radical José María Canelada salió al cruce del proyecto de ley que propone la “provincialización” del parque 9 de Julio e instó a los legisladores oficialistas que piensen cómo resolver problemas urgentes, como la inseguridad o la falta de obras para evitar las inundaciones en el sur de la provincia.

"Dejen de jugar a la política con el patrimonio de los tucumanos. Los legisladores de Manzur confunden la política con chicanas y peleas estériles. En vez de gastar su tiempo en perseguir a los municipios gobernados por Cambiemos, y poner obstáculos en los concejos deliberantes, deberían estar pensando cómo resolver problemas urgentes, como la inseguridad o la falta de obras para evitar las inundaciones en el sur", opinó el parlamentario radical.

Pidió que se entienda que ya terminó la campaña. "Es hora de que comiencen a legislar en serio, poniendo la cabeza en las necesidades de los tucumanos", apuntó.

Canelada consideró "incoherente que quienes dicen no tener dinero para arreglar el canal sur quieran hacerse cargo de la administración del Parque 9 de Julio. Son los mismos que van desmantelando, regalando pedazos de este paseo. Resulta poco creíble que quieran defender el patrimonio quienes se rehusaron a tratar la expropiación de la casa Succar para ponerla al servicio de los ciudadanos".

"Estas peleas no nos hacen bien a los tucumanos. Es hora de que se deje de utilizar los bienes de todos como botín político. No se hace política de esta forma, atacando a los espacios que no coinciden con nuestra ideología partidaria. La política es trabajar construyendo consensos para logra el bien común", remarcó.