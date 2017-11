Vandenbroele acordó con la fiscalía volver a declarar este viernes, ahora como "imputado protegido"

El supuesto testaferro del detenido ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, acordó volver este viernes a los tribunales federales de Retiro para comenzar a declarar en el marco del programa de protección a testigos e imputados, de acuerdo a un acta que suscribió con el fiscal federal Jorge Di Lello.

Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, quienes detallaron que, al término de una entrevista que mantuvo ayer en la fiscalía y luego de una reunión a solas con su defensor oficial, se le preguntó al procesado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica si deseaba comenzar a declarar de inmediato, explicaron a Télam fuentes judiciales.

Vandenbroele respondió que deseaba tomarse unos días para ordenar sus ideas y se fijó como fecha este viernes a las 8.30, según quedó consignado en el acta. Sin embargo, habrá que ver si el ahora imputado protegido se presenta a esa fecha acordada con el fiscal Di Lello.

Vandenbroele llegó ayer a las 14 a la fiscalía de Di Lello y desde allí se convocó a uno de los defensores oficiales que lo asiste, Juan Martín Vicco, ya que tiene abiertas tres causas penales aún en trámite.

En la entrevista en la fiscalía, se le explicaron las causas penales en trámite, la evidencia en su contra y luego mantuvo un encuentro a solas con Vicco. El titular del fondo de inversión "The Old Fund" que se quedó con Ciccone Calcográfica desplazó a su abogado particular y se quedó con la defensa oficial.

Los defensores oficiales se designan por sorteo y, por ello, hasta el momento tiene uno distinto en cada causa penal: lo que queda por investigar de Ciccone, la firma de un contrato de reestructuración de deuda pública con Formosa y su rol de testaferro en el enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente Amado Boudou.

Por ello se esbozó la necesidad de coordinar una defensa conjunta, algo que se definirá antes de que comience a declarar. De hecho, Vandenbroele también cambió de abogado en el juicio oral que ya se lleva adelante por la venta de Ciccone, algo que fue ayer en persona a comunicar al Tribunal Oral Federal 4, que le designó defensa oficial.

En todas las causas penales, Vandenbroele está imputado junto a Boudou y su socio José María Nuñez Carmona.