Cierra el jardín de la fundación de Susana Trimarco: "el Estado se tiene que hacer cargo"

Tras el abrazo simbólico que realizaron las madres del jardín "Los Ángeles de María", Susana Trimarco aseguró que no hay marcha atrás y que la institución va a cerrar. Según la directora de la Fundación María de Los Ángeles, no le alcanzan los fondos para cubrir los gastos, entre ellos los salarios que adeuda desde hace seis meses a las 23 maestras.

"Yo no soy el Estado. Ellos se tienen que hacer cargo", expresó Trimarco. Fuentes de la Fundación María de los Ángeles confirmaron que está retrasado el pago salarial a las docentes y, en un primer momento, sembraron la incertidumbre sobre la continuidad del jardín, noticia que la propia directora se encargó de confirmar.

Madres de los alumnos asistentes reclamaron la continuidad de la institución ya que para ellas representa "una contención". A "Los Ángeles de María" asistían más de 100 pequeños desde bebés recién nacidos hasta niños de cuatro años, hijos de víctimas de violencia de género y redes de trata.

La Nación le redujo la ayuda a la Fundación Marita Verón y ahora se la pide a la Provincia

Fueron las mujeres las que convocaron este mediodía al abrazo simbólico en la puerta del jardín para tratar de revertir la situación y exigir que se les pague el sueldo a las maestras. "Yo no los voté (al gobierno provincial)", dijo exaltada Trimarco para justificar el cierre del jardín.

Semanas atrás, en una entrevista con LA GACETA, Trimarco explicó que el gobierno nacional, dirigido por Mauricio Macri, recortó el presupuesto que estaba asignado para la fundación en un 75%. Por ese motivo, dijo que el dinero no le alcanza para hacerse cargo del pago de los sueldos del jardín. No obstante, aclaró que su enojo no es con la Nación, sino con el gobierno de Juan Manzur.

“Estoy agradecida con esta gestión (nacional) porque me enseñó que como fundación nos tenemos que despegar del Estado para que no nos involucren en ninguna cuestión política ni dependamos de ninguna gestión”, expresó ante LA GACETA.

“Todo el 2016 hemos trabajado en un plan operativo con 40 proyectos para los cuales ahora estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas. No es que este Gobierno no tenga compromiso o que no nos quiera ayudar. Lo que pasa es que no podemos estar dependiendo de una u otra gestión, las ONG se tienen que independizar y trabajar para salir adelante como una institución que pelea contra estos delitos. Por eso estoy muy agradecida con esta gestión”, aseguró.