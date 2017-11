Boudou está en tribunales para participar de la audiencia del juicio por el caso Ciccone

BUENOS AIRES.- El detenido ex vicepresidente Amado Boudou llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada de hoy del juicio oral que se le sigue por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, para escuchar la presentación del testigo citado, el ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevilla.

En la jornada de ayer, el empresario Alejandro Vandenbroele, quien también integra el banquillo de los acusados por Ciccone, fue incorporado por el gobierno macrista al programa de testigos protegidos después de que pidió convertirse en "arrepentido". Se espera que brinde información sustancial sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente, entre otros casos.

Vandenbroele, el monotributista dueño de la firma The Old Fund, a través de la cual junto con Boudou se habría adueñado de la ex Ciccone Calcográfica, pidió convertirse en "arrepentido" al presentarse ayer en la fiscalía para anunciar un cambio de abogados y preguntar por el estado de las causas en su contra, informó Télam.

Pocas horas después el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que Vandenbroele "ingresó provisoriamente al Programa de Protección de Testigos tras el pedido formal elevado por la Justicia al titular de la cartera, Germán Garavano".

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que "se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección de acuerdo a las particularidades del caso". Y destacó que "en la misma línea, este Ministerio no brindará más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo".

"El ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades", amplió.

Boudou está siendo investigado por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, Resnik Brenner y el presunto testaferro Vandenbroele, cara visible de The Old Fund, la empresa que puso los fondos para levantar la quiebra de Ciccone ,consignó Infobae.