La serie de "El Señor de los Anillos" llega a la TV de la mano de Amazon

Amazon.com Inc dijo el lunes que compró los derechos mundiales para televisión de "El Señor de los Anillos" con el objetivo de producir una serie que estrenará en su servicio de "streaming" Prime Video.

Amazon dijo que la futura serie de varias temporadas explorará nuevas historias que precederán a "La Comunidad del Anillo", primer tomo de la célebre trilogía del autor británico J.R.R. Tolkien. Tres películas realizadas a comienzos de la década del 2.000, filmadas en Nueva Zelanda y basadas en las novelas de Tolkien, recaudaron casi 3.000 millones de dólares en la taquilla y recibieron 17 premios Oscar, informó Reuters.

New Line Cinema -distribuidora de la trilogía cinematográfica-, la entidad Tolkien Estate and Trust, y la editorial HarperCollins trabajarán con Amazon para producir la serie de televisión. El minorista online no dijo cuánto pagó por los derechos.

El proyecto, que sería el más grande y más caro de Amazon, marca un cambio en el perfil de programas que produce la compañía. Su estudio comenzó en 2010 apostando por programas originales alabados por los críticos, como "Transparent", sobre un padre que se confiesa transgénero a su familia.

Esa fue una fórmula ganadora para atraer talento de Hollywood, premios y elogios, aunque no suscriptores para Prime. Ahora, Amazon está buscando una serie dramática que pueda ser un éxito mundial, como el popular programa de HBO "Juego de Tronos".

Esto pone a Amazon en un territorio inexplorado, con costos proyectados de producción mucho mayores a los usuales para poder llevar a los espectadores a la Tierra Media.

Amazon justifica su gasto en programación como una manera de atraer nuevos suscriptores a Prime, cuyos abonados compran más artículos con mayor frecuencia en el mayor minorista online del mundo.