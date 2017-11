Lichtmajer: "las caravanas así no pueden seguir"

Las caravanas estudiantiles son un clásico desde hace décadas en el microcentro tucumano y este año, debido a la escalada de violencia que sufrieron, fueron puestas bajo la lupa. Las dos batallas campales, una que terminó con la muerte del joven Matías Albornoz Piccinetti, y un incendio a causa de una bengala dejaron en evidencia múltiples problemas sociales. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que buscarán construir formas pacíficas de promover las actividades de cada colegio para evitar más muestras violentas.



"Las caravanas deben, sí o sí cambiar. Así no pueden seguir. No vamos a permitir que minorías violentas e intolerantes pongan en riesgo a sus compañeros, a otros alumnos, a docentes y al prestigio de su institución. En síntesis, que paguen justos por pecadores", explicó el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, horas después de que un adolescente fuera expulsado del Colegio San Francisco por haber sido responsabilidado de un incendio ocurrido la semana pasada en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero.



"Las instituciones deben pensar formas alternativas de promoción, que eviten riesgos, que no afecten los derechos de terceros y que verdaderamente cumplan la función de mostrar lo mejor de la institución y su semana. A partir de esta certeza vamos a convocar a las instituciones a construir formas sanas y pacíficas de promover las semanas", profundizó el funcionario.