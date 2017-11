Otra mujer acusó al ex presidente Bush padre de haberla manoseado

La hija de un ex funcionario de la CIA acusó al ex presidente de Estados Unidos George H. W. Bush de haberle tocado la cola cuando ella tenía 16 años, convirtiéndose en la sexta mujer que denuncia acoso sexual del ex mandatario en las últimas tres semanas.

Roslyn Corrigan, de 30 años, dijo en una entrevista publicada hoy por la revista Time que el episodio ocurrió en noviembre de 2003 durante un acto en Texas al que había asistido junto a su padre y en el momento en que se tomaba una foto con el ex presidente.

"Mi reacción inicial fue de absoluto terror. Estaba muy, muy confundida", declaró la mujer, que contó que Bush padre, presidente desde 1989 a 1993, aprovechó el momento en que posaba junto a ella y su madre para una foto para agarrarla de la cola.

El episodio ocurrió en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Woodlands, Texas, durante un evento al que la mujer había asistido junto a su padre, un ex funcionario de la agencia. Bush, de 93 años, tenía 79 cuando tuvieron lugar los hechos denunciados por Corrigan.

Durante la entrevista, la mujer se preguntó: "¿qué puede decirle una adolescente al ex presidente de Estados Unidos? ¿Hey, no deberías haberme tocado así?".

Según el artículo de Time, hasta siete personas, incluidos miembros de la familia y amigos, han confirmado a la revista que Corrigan les confió en su momento lo sucedido.

Con esta ya son seis las acusaciones por acoso sexual realizadas contra el ex mandatario desde que el pasado 24 de octubre la actriz estadounidense Heather Lind acusara a Bush padre de haberle tocado la cola en dos ocasiones mientras le decía una "broma obscena" durante una gira promocional de una serie en la que trabajó.

Tras esa primera acusación, el portavoz del ex presidente, Jim McGrath, señaló en un comunicado que el político de 93 años de edad "nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría intencionalmente angustia a nadie". No obstante, trasladó las disculpas del ex gobernante republicano en caso de que su sentido del humor hubiera podido ofender a Lind, informó Télam.

Estas acusaciones se han producido después de que estallara una campaña contra el acoso sexual a raíz del reciente escándalo de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que decenas de mujeres acusaron de supuestos comportamientos sexuales abusivos y de presuntas violaciones. También los actores estadounidenses Kevin Speacy y Dustin Hoffman fueron denunciados por abuso sexual.