Cada vez más bares implementan “códigos secretos” para víctimas de violencia de género

“Participé de reuniones en Córdoba, Mendoza y La Pampa, donde se habló este tema y cada vez son más las provincias interesadas”, indicó Rodolfo Di Pinto, titular de la Cámara de Discotecas de Tucumán, al ser consultado por una iniciativa que ya se implementa en varios puntos del país.

Se trata de un código secreto para que mujeres que estén ante una situación de violencia de género puedan pedir ayuda. El mecanismo de alerta se inicia en los baños de mujeres, donde se colocan carteles que invitan a quienes se sientan violentadas o acosadas por su pareja a que vayan a la barra y pidan un tipo de cerveza -de una marca que no se vende allí- para activar la respuesta de los trabajadores.





"En ese caso llevamos a la persona a un cuarto seguro y le ofrecemos una serie de opciones: esperar a que el agresor se retire del lugar, acompañarla a tomar un taxi o llamar a la Policía", explicó a la agencia Télam Julieta Carunchio, una de las responsables de "JJ", un bar del barrio porteño de Almagro que ya implementa esta medida.

"Sentimos la necesidad de poder hacer algo que nos permitiera tanto denunciar como prevenir hechos de acoso verbal, físico o de maltratos. Lo pensamos con la idea de no tener que lidiar con estas situaciones pero, si suceden, estar a la altura", agregó.

Estos protocolos ya funcionan en varios bares de Buenos Aires, Rosario y Salta. En el caso de Tucumán, la propuesta se debatirá mañana cuando los empresarios del sector se reúnan con las autoridades locales del Inadi para llevar adelante la segunda jornada de capacitación para el personal de seguridad de las discotecas de Tucumán.

Capacitarán a personal de seguridad de discotecas de Tucumán



“El inadi hace mucho hincapié en la discriminación, pero propuse que se tome como segundo punto el tema de la violencia nocturna y de género. Este es un tema que preocupa cada vez más y lo pude ver en las reuniones de la federación a nivel nacional, donde la mitad de las provincias mostró voluntad en implementarlo”, comentó Di Pinto.

“Soy Ángela”

La iniciativa de establecer códigos secretos de auxilio en baños forma parte de una campaña mundial de protección llamada "Soy Ángela", que lanzó en septiembre del año pasado el Council del condado británico de Lincolnshire.

La campaña comenzó con la colocación de carteles en los baños de mujeres que decían: “¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil? o ¿Te sientes incómoda con la persona con quien viniste al bar?”.

Y agregaban: "Si vas a la barra y preguntas por Ángela, el personal del local sabrá que necesitás auxilio y te ayudará a salir de esa situación, llamará a la policía, a un taxi y te ayudará discretamente, sin mucho alboroto".





Muchas veces los bares y boliches bailables son punto de encuentros que terminan en maltrato o femicidio, tal como lo demuestra el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, que afirma que en Argentina hubo 254 femicidios durante 2016, a un promedio de un asesinato cada 34 horas en el país.