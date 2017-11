Fotos: la tucumana Cristina Pérez deslumbró con un look sexy en los Martín Fierro de Radio

En la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Radio 2017, todas las miradas fueron para… la tucumana Cristina Pérez. La periodista deslumbró a todos en el salón Auditorio Principal de La Rural con un sexy vestido rojo, muy escotado.

“Tardé media hora en hacer todo. Me llevó muy poquito, hago todo con amor y con la gente que me ayuda. Me maquillé yo solita”, explicó, según consignó el portal Ciudad.com.

La sensualidad de su look maravilló a la rigurosa asesora de moda Matilda Blanco, quien la calificó con un 10. “¡Es divino, te queda pintado! El peinado, el maquillaje, estás perfecta, es un homenaje en vida a mí. Le ponemos un diez”, dijo maravillada.

Cristina Pérez estuvo ternada en Labor conducción femenina y en Programa de interés general AM. Sin embargo no logró con seguir ninguna estatuilla.

