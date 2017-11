Caravanas polémicas: echaron a un alumno y suspendieron a 12 por un incendio en pleno centro

Padres del colegio San Francisco realizan desde esta mañana una protesta en la puerta de la institución, ubicada en Marco Paz al 600. Reclaman la expulsión de un alumno del último año y la suspensión de otros 12, acusados de causar desmanes durante una caravana de promoción que realizaron por la semana del colegio.

Por el conflicto, según se informó, se encuentran reunidos representantes del Ministerio de Educación con autoridades del establecimiento.

Mientras tanto, afuera del colegio, la madre del adolescente echado contó que las autoridades responsabilizaron a su hijo por el incendio que se desató en la terraza de una vivienda en 25 de Mayo y Santiago del Estero, debido a las bombas de estruendo que arrojaron los estudiantes durante una caravana.





“El colegio organizó la caravana; ni siquiera fue el centro de estudiantes. Ellos pusieron a cargo a mi hijo y a otro chico para controlar a 400 alumnos que iban ese día. Posteriormente el rector resolvió suspender la semana del colegio, por tal motivo se ocasionó un malestar entre los chicos e hicieron una protesta”, relató María de los Ángeles, madre del adolescente.

Por esta situación, los padres del alumno expulsado concurrieron al ministerio de Educación iniciando un expediente. También -afirmaron- presentaron un recurso de amparo ante la Justicia.

Ese incendio no fue el primer incidente que se produce en los últimos meses durante las caravanas estudiantiles de los viernes. Entre los más resonantes se encuentra la muerte de Matías Albornoz Piccineti, el alumno del Gymnasium que fue asesinado durante una pelea en esa misma esquina en mayo.



En septiembre, además, se produjeron corridas y peleas por la calle Santiago cuando se cruzaron las caravanas de dos colegios céntricos.



El padre del joven, por su parte, contó que su hijo se presentó el viernes al establecimiento y no le permitieron el ingreso a clases. "Nos dijeron que teníamos una sanción que nos habíamos negado a firmar y que mi hijo ya no pertenecía al colegio, sino a la Comercio 1. Esto no pueden hacer a pocos días que terminen las clases", le dijo a LA GACETA.

Por este hecho, durante la mañana estuvo cortado el tránsito en la zona, lo que generó un caos vehicular.