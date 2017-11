Diego Leuco quiso trompear a un colega que insultó a su padre

La celebración de los Martín Fierro de la Radio 2017, anoche, estuvo cargada de tensión, disputas políticas y denuncias sobre la situación actual de los medios de comunicación.

Todo empezó con un encendido discurso de la productora de Reynaldo Sietecase en contra del Gobierno.

Momentos después, Alfredo Leuco ganó una estatuilla por Mejor Programa Periodístico de la tarde en AM y aprovechó la ocasión para realizar un polémico descargo en respuesta a ese discurso.

Las palabras del periodista generaron abucheos e insultos de algunos de los presentes, que según manifestaron, le gritaron "Judío hijo de puta".

En medio del escándalo, Diego Leuco reaccionó de manera violenta e intentó agredir a una de las personas que estaba abucheando a su padre.

Por otro lado, la difícil situación que viven los trabajadores de varios medios había llevado anteriormente a varios premiados, como Andy Kusnetzoff o María O'Donnell, a hacer referencia a la solidaridad con los colegas que perdieron recientemente el trabajo.

La versión de Sietecase

"Este conflicto no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo productor, sino dos productoras y Vero, la locutora", arrancó Reynaldo su descargo con Clarín.

Están diciendo cualquiera. 1. Llegué tarde xq estaba leyendo poesía en El amor muerde. 2. No nos peleamos c nadie. Aunque hay mucha gente enojada con la vida. Además si esa lluvia me moja tiro el paraguas...

Y siguió: "Yo ni me había enterado de lo que pasó hasta que lo vi en las redes sociales. Es increíble tener que aclarar algo que no vimos". "Todos me conocen en el medio. ¿Imaginás que un colaborador mío puede estar implicado en una gresca", se preguntó.

Sietecase, que ahora lidera el ciclo La inmensa minoría (Radio Con Vos), se mostró muy agradecido con la oportunidad de aclarar lo sucedido: "Es un bajón esto que pasó. La verdad no importa". Y destacó que también vía Twitter mencionó a Diego Leuco para dejar en claro que él no tuvo nada que ver con lo sucedido.

