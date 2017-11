En una nueva carta, De Vido apuntó contra Massa, Ocaña, Lousteau y Randazzo

BUENOS AIRES.- Julio De Vido, el ex ministro y diputado desaforado que está preso por causas de corrupción, escribió hoy una carta titulada "Los monjes negros o el extraño encanto de dejarse traicionar" en donde apuntó contra Sergio Massa (ex jefe de Gabinete), Graciela Ocaña (ex ministra de Salud), Martin Lousteau (ex ministro de Economía) y Florencio Randazzo (ex ministro de Transporte), quienes se postularon desde distintos frentes en las últimas elecciones.

En una carta que se publicó a través de Facebook, De Vido definió a los monjes negros como "personajes nefastos siempre o casi siempre terminaron manejando a quienes fungen de conducirlos y en muchos casos signaron negativa y hasta trágicamente sus devenires".

"Estos monjes negros son comunes en estos días y en tiempos pretéritos relativamente inmediatos -dijo-. En la Argentina hoy y en el pasado cercano los hubo y las circunstancias de su conducta las estamos sufriendo algunos, por ahora, en las cárceles de (Mauricio) MACRI".

"¿Cómo podríamos explicar que MASSA, OCAÑA, LOUSTEAU Y RANDAZZO fueran candidatos en contra frontalmente de la conducción del FPV (Frente para la Victoria) o de sus candidatos? ¿Quién los nombró y sostuvo en los cargos más importantes de la administración al frente del país y en algunos casos como ministros 'estrella' en la década ganada?", se preguntó, según consignó Télam.

Y añadió: "quiero que se me entienda bien. No es cuestión de valoración personal. Tengo muy en claro el rol que políticamente cumplieron esos candidatos y para quién, y no me refiero a MAURICIO MACRI, sino al conglomerado mediático al que este poder ahora reporta. El conglomerado que realmente maneja el Poder en la Argentina".

Tras sostener que algunos "se hagan los distraídos ante nuestra injusta prisión", De Vido prometió: "seguiremos en esta línea de comunicarnos con la gente en general y en especial con todos nuestros compañeros en la ruta de construir una oposición al modelo neoliberal, digna y genuina, sin miedo a los carpetazos".

"Si quieren hagan un análisis político. Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos-candidatos qué MONJE NEGRO los impulsó y promovió. Sin duda, encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. íAl que le quepa el sayo, que se lo ponga carajo!", escribió.

Según afirmó, "está muy claro que jugaron electoralmente cumpliendo el pedido de sus mandantes, preparados preliminarmente por sus impulsores, pero ellos no los premiarán ni serán jamás sus socios, ni siquiera sus empleados. Son sólo sus sirvientes y por el momento, solo por el momento, no los acosarán con carpetazos (con los que dan lugar a las impresentables causas judiciales que armaron contra nosotros) hasta lograr injustas e ilegitimas privaciones de libertad selectivas, para llevarnos a la cárcel donde nos recluyen y en la que tal vez muy pronto nos acompañarán", añadió.

El ex ministro firmó así su carta: "JULIO DE VIDO. DIPUTADO NACIONAL. PRESO SIN CONDENA. CÁRCEL DE MARCOS PAZ. PABELLÓN 7 MÓDULO 5. CELDA 5702".