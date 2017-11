Cartas de lectores

“La cheta de Nordelta” y el mate

Remitiéndome al audio de conocimiento público donde una cirujana que recientemente compró un departamento en Nordelta - Tigre, aqueja estar rodeada de “bestias” refiriéndose a sus vecinos, quienes toman mates en sus reposeras frente al río o la piscina. Ahora bien, dicha mujer dice no “menospreciar” a las personas que toman mate pero, se refiere a ellas como bestias que toman mate y las categoriza como personas que no tienen educación. Difícil de creer que tomar mate en reposeras nos convierta inmediatamente en personas de cuarta categoría. Hace referencia a los códigos de “la estética visual y moral”, y haciendo un análisis de su discurso, una de las tradiciones de nuestro país como lo es el mate, y el sentimiento de amor animal hacia una mascota, está mal y es tener falta de educación. El mate no es más que un símbolo de amistad, buenos momentos y símbolo, sobre todo, de familia.

Agustina Surace

Sensación de orfandad

Cuando escucho a la gente criticar a Su Santidad por no pisar suelo argentino, saco mi espada y lo defiendo a muerte. Pero en rigor de verdad, tengo en mi interior una sensación de abandono de un ser tan admirado, querido y respetado por el mundo entero. Sé que nadie es profeta en su tierra, pero me cuesta creer que por rencillas políticas internas el Papa nos prive de semejante alegría. Lamentablemente la gran mayoría de los argentinos no podemos darnos el grato gusto de ir a Roma a verlo en persona. Sé perfectamente que Dios tiene sus planes y que escribe derecho sobre renglones torcidos. Como tampoco quiero desmerecer la inteligencia y los planes del Papa, pero me empieza a doler que venga a visitar a nuestros vecinos chilenos y nos deje mirando al sudeste. Dios quiera que Francisco no muera o que no lo asesinen antes de volver a su tierra natal, sería una doble herida muy difícil de cicatrizar.

Diego María García Santillán

Bellas Artes

El cine es el séptimo arte. Los otros seis son: arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. Charles Batteaux inventó en 1746 el término “Bellas Artes”, separándolas de las “Artes aplicadas”, cuyo fin se atiene a la utilidad, como la decoración, la costura y la gastronomía. Eduardo Iglesias Brickles dice que los antiguos griegos dividieron las artes en superiores e inferiores. Designaron como Artes Superiores a aquellas que se percibían por medio de la vista y el oído, porque no hacía falta entrar en contacto físico con el objeto observado. El siglo XX incluyó el cine como séptimo arte y después se agregaron la fotografía, la televisión, la historieta, el diseño industrial y el videoarte. La lista amenazaba con ser interminable, por lo que se dejó de hablar de bellas artes y por allí entraron los benditos tiburones y calamares podridos, que ahora parecen ser incuestionables.

Luis Salvador Gallucci

Gimnasios en plazas

La primavera a pleno invita a la ciudadanía a usar los espacios verdes para recreación, gimnasia y distracción. Estas sensaciones han creado un boom de gimnasios al aire libre sobre todo en las plazas de Barrio Sur. Es increíble ver en un atardecer coexistir tres gimnasios públicos en plaza Belgrano, por ejemplo. El mayor de ellos, situado frente a la romántica fuente de agua con todos los equipamientos propios de un centro de deporte, con conos, mesas, escaleras, música, sillas, etcétera, acompañado por una veintena de ciudadanos ávidos por sentirse conformes con su cuerpo moviéndose un rato... El fantástico césped verde frente a la fuente desapareció rápidamente, quedando tierra pisoteada y reseca en los días de sol intenso. Los otros dos “gyms” ubicados al norte del paseo público tienen menos elementos deportivos y menos gente pero las marcas de pisoteo y maltrato del verde césped quedan vigentes, sobre todo después de intensas lluvias que dejan la tierra blanda y húmeda. Estos deportes creo que sería mejor practicarlos en áreas de mayor superficie como el parque 9 de Julio y no en una pequeña manzana de una plaza céntrica muy concurrida, donde uno ansía ver un verde en medio de todo el cemento. Desconozco si estos “microemprendimientos” resultan onerosos para el interesado pero es increíble la caradurez de la gente por hacer lo que quiera donde quiera sin que ninguna autoridad la controle, por más saludable y noble que parezca. A tal efecto esta ciudad, cada vez menos jardín, sufre de una especie de “bullying” municipal a nivel paseos públicos por más artefactos nuevos que hayan instalado. La plaza San Martín, que también tiene sus propios gimnasios públicos, tuvo una controvertida reforma donde se crearon fuentes de agua sin sus motores, por lo tanto no sirven, y encima se le instalaron asientos casi sin respaldos para descansar. Los inútiles pero “coquetos” refugios de micro vidriados fueron vandalizados en minutos por lo frágiles que son, aparte de no servir de protección del sol ni de la lluvia, mientras que los modelos anteriores, como los situados en plaza Yrigoyen, siguen inmutables e íntegros. El tiempo y la vida pasan y las transgresiones de la gente en lugares públicos están a la orden del día... ¿Está mal reclamar por estas acciones? ¿Qué será necesario para que podamos realmente disfrutar el lugar donde uno vive sin renegar tanto por estas cosas?

Alejandro Bascolo

Después de las elecciones

¡Qué confundido está el lector Fernando C. Brunet en su carta del 5/11. Respetuosamente le digo: no me interesa por quién ha votado; es su decisión y la respeto, tampoco la critico. Justamente eso pretendía con mi carta del 4/11 dirigida al lector Beltrán: ser respetado por haber optado por otra fuerza política. Pienso que, al margen de ser el juego de la democracia, el poder votar ante la libre elección, existe algo más que la enaltece y es justamente la tolerancia. Entrando al tema de los 58 funcionarios procesados, incluido el Presidente, ¿Qué puedo decir? Es penoso. Le sugiero acudir a la Justicia.

Fernando R. Franco

Rotonda para El Timbó

Las autoridades de Vialidad Provincial y las municipalidades de Yerba Buena y de San Miguel de Tucumán acordaron la remoción de la pintoresca rotonda de la avenida Belgrano y Camino del Perú. En cartas publicadas en este espacio durante el 2015 y el 2016 vengo planteando mi inquietud a las autoridades pertinentes sobre la necesidad de construir una glorieta vial (rotonda) en el sector conocido como El Cruce, en la localidad de El Timbó, departamento Burruyacu. De cristalizarse esta obra para ordenar el tránsito vehicular, también traerá progreso para esta zona apacible de bellos paisajes.

Silvana Paola Herrera

La reforma política

¿Cómo puede ser impotente el Estado cuando posee una capacidad tecnológica formidable y controla una cantidad de información sin precedentes? La respuesta está en que uno de los tres elementos constitutivos del Estado -elpoder- ha sido desvirtuado en su concepto distintivo de representar la dominación suprema. Ha sido desvirtuado porque ha desaparecido la meta específica de la acción política y el valor que permite enjuiciar el desempeño y la responsabilidad de los gobernantes, de los funcionarios. Es que el grado de cultura política, la formación de los gobernantes, y el estilo de conducción influyen en la forma de ejercer el poder. El Estado tiene la capacidad para cumplir con su fin, y el poder es un elemento fundamental de la estructura estatal, porque estabiliza, estructura y organiza en relación a un orden jurídico y al bien público. Es necesario entonces realizar una profunda reforma política para poder organizar el Estado y que descanse sobre leyes propias y no en la voluntad de quien gobierna. Por supuesto que todo lo que debería ser y hacerse depende de la honestidad de quienes gobiernan. Sostengo que debemos volver a las fuentes para recuperar el rumbo que nunca Tucumán tendría que haber perdido. Ha llegado el momento de trabajar por el bien común y la justicia en toda su dimensión.

Marcelo Funes

Aumentos en el subsidio

Le pido por este medio al interventor del Subsidio de Salud que suspenda los aumentos abusivos que perjudican a 400.000 afiliados. El doctor Juan Luis Manzur, al asumir en 2015 la gobernación, dijo que la obra social iba a ser conducida por un directorio. La intervención continúa desde hace 25 años al frente de la obra social sin ningún resultado. El secretario de Gobierno, Pablo Yedlin, antes de las elecciones de agosto pasado dijo que se convocaría a los afiliados para elegir cinco o más miembros para la constitución del directorio. Por ello creo que el interventor se toma atribuciones que no corresponden. El incremento en el rubro Plan Complementario: se me descontó de mis haberes $ 170 en julio y $ 190 en septiembre. Diferencia de $ 20 que por 400.000 afiliados da una buena suma. Si la institución no se normaliza en breve tiempo darán lugar a que los afiliados pidan recursos de amparo para terminar con esta situación. Invito al interventor a que haga una aclaración sobre estos aumentos .

Juan Eudoro Soria

Calentamiento global

Se acercan otra vez a Tucumán las épocas de lluvias y como ciudadanos de este terruño conocemos lo que eso significa: calles inundadas en apenas segundos, arboles caídos, canales y ríos desbordados sobre toda la población y las consecuentes pérdidas económicas y sociales. Creo que es hora de tomar en serio el calentamiento global y el consecuente cambio climático que afecta a nuestro territorio y el mundo. Actualmente hay más agua liberada en los océanos y por consecuencia más vapor de agua disponible, lo que genera tormentas más fuertes y destructivas. La infraestructura actual, llámese cloacas, canales y diques, ha demostrado que no puede sostener los niveles de precipitaciones; son pequeños y obsoletos. Las obras no pueden esperar más; las lluvias no reconocen de bandera política; lamentablemente hay que ver a futuro si queremos seguir existiendo en el mapa.

Sebastián Gómez