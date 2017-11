Caso Maldonado: el 24 de noviembre se conocerán los resultados del laboratorio

La abogada chubutense Verónica Heredia, quien patrocina a la familia de Santiago Maldonado, confirmó hoy que el 24 de noviembre se conocerán resultados de estudios "de laboratorio" sobre la autopsia al joven que al parecer murió ahogado tras escapar de un desalojo de gendarmería y señaló que "falta un montón de información" para completar las pericias.



Heredia señaló que querían que el juez Gustavo Lleral -a cargo de la causa por la muerte de Maldonado- "cuente con investigadores imparciales e independientes". Además, volvió a cuestionar a la Gendarmería, en el marco de la hipótesis que supone que agentes de esa fuerza de seguridad habría llevado a Maldonado en una camioneta tras el desalojo.



La defensora rechazó que "esta investigación ya se han llevado adelante, con las mismas fuerzas que pertenecen al Poder Ejecutivo y al mismo ministerio de Seguridad" y eran las que, dijo, "produjeron los hechos el día primero de agosto".



Aquel día, un grupo de manifestantes entre los que se presume que estaba Maldonado cortó el tránsito sobre la ruta nacional 40 en la localidad de Cushamen para reclamar la liberación de Facundo Jones Huala, jefe de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche.





"Hablamos con Matías Santana luego de que se encontrara el cuerpo, el día 17, y él sigue sosteniendo lo que él dijo, lo que dijo por los medios y lo que dijo concretamente bajo juramento en el expediente judicial.



El juez federal Guido Otranto ordenó a la gendarmería que despeje la ruta y en el operativo de desalojo se produjo un desbande, en el que varias personas huyeron y algunos de ellos lograron cruzar a nado el helado río Chubut.En diálogo con radio FM La Patriada volvió a defender el argumento del joven Matías Santana que aseguró haber visto con binoculares el momento en que supuestamente Gendarmería cargó en una camioneta blanca a Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado bajo el agua en el río Chubut.Él sigue sosteniendo su testimonio y, por supuesto, hay que sostenerlo con el resto de las personas que estuvieron ahí", añadió la letrada.Por otra parte, cuestionó el criterio con el que trabaja la fiscal Silvina Ávila al opinar que "siempre pareció la abogada de Gendarmería. Todas sus peticiones fueron para garantizar los derechos de los gendarmes"."Para ella, luego de que se encontró el cuerpo ya está casi concluida la investigación, cuando para nosotros todavía no empezó", acotó.Respecto de las pericias que se esperan para el 24 de noviembre, a casi un mes de la autopsia, dijo que "los resultados que se van a obtener el 24 son de laboratorio, ese día no se van a poder contestar todos los puntos de pericia porque para contestar eso falta un montón de información que todavía no está en el proceso".