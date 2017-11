El calendario Pirelli 2018 rinde homenaje a "Alicia en el país de las maravillas", pero con modelos y artistas negros

Naomi Campbell, Sean "Diddy" Combs, Whoopi Goldberg y un par de modelos deslumbrantes: así es el calendario Pirelli 2018, en un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas y a las personas negras. Un mensaje que el fotógrafo Tim Walker espera que llegue a muchos.



Las 28 imágenes de Walker son fantásticas. "Como fotógrafo no podía contar a Alicia como la he visto un millón de veces", dice. Y entonces pensó, ¿por qué no puede ser Alicia negra? El relato comienza pues con la modelo sudsudanesa-australiana Thot, de apenas 22 años y a quien Walker considera "increíblemente encantadora".





En 1964 el fabricante italiano de neumáticos Pirelli editó su primer calendario y lo regaló a amigos de la empresa. En aquel entonces los desnudos dominaban las imágenes, pero con el paso de los años se fue convirtiendo cada vez más en una obra de arte de la fotografía. Todos los años se contrata a fotógrafos estrella y a modelos top.



"Cuando uno piensa en el calendario Pirelli yo no soy precisamente la cara que a uno le viene a la mente, ya lo sé", asegura risueña la actriz Whoopi Goldberg en un video de presentación. "Pero sé que muchas personas quieren que alguien como yo aparezca... y aquí estoy".





Han pasado 30 años desde la última vez que el calendario estuviese protagonizado íntegramente por negros, pero en las ediciones siempre han estado entre los protagonistas. Además de estrellas en ascenso como Duckie Thot y Adut Akech están presentes la supermodelo Naomi Campbell, las actrices Lupita Nyong'o y Whoopi Goldberg y el rapero Sean "Diddy" Combs.