La BBC cancela un programa en el que participaba un actor de "Gossip Girl", tras ser acusado de violación

La cadena británica BBC anunció hoy que canceló la emisión de una ficción protagonizada por el ex actor de la serie "Gossip Girl" Ed Westwick, luego de que dos mujeres lo acusaran de violación.

"La BBC no está haciendo ningún juicio, pero bajo estos hechos se resolvió no incluir 'Ordeal by Innocence' en nuestra programación", dijo la emisora en su página de Internet según informó la Dpa.

La adaptación de la novela policial de Agatha Christie estaba programada para salir al aire en diciembre como una parte clave de la programación navideña de la BBC.

La emisora informó a su vez que como consecuencia de las acusaciones, también se pausó el rodaje de "White Gold", una serie de comedia para BBCTwo que también tenía al actor en el reparto.

Westwick ha rechazado las acusaciones en su contra. "Es desalentador y triste para mi que como resultado de dos aseveraciones en las redes sociales que no fueron verificadas y que probablemente no sean ciertas, haya algunos en este medio que puedan concluir que yo tuve algo que ver con una conducta tan vil y horrorosa", escribió el actor el jueves en Twitter.

Esta semana, la ex actriz Aurelie Wynn acusó a Westwick de violarla en 2014. Días antes, la actriz Kristina Cohen dijo que la violó en febrero del mismo año.

El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga la denuncia de Cohen, informaron medios locales.