Louis C.K admitió haber acosado a mujeres y les pidió disculpas

El comediante estadounidense Louis C.K. admitió hoy haber acosado sexualmente a las cinco mujeres que lo denunciaron publicamente la semana pasado, informó hoy la prensa estadounidense.

"Esas historias son ciertas. No hay nada sobre esto que me pueda perdonar. Y debo reconciliarme con quien soy", dijo hoy el creador y protagonista de la serie de televisión "Louie" en un comunicado difundido por el New York Times.

El comediante, que escribió durante años para la usina de cómicos "Saturday Night Live" y guiones para algunos de los presentadores de "late-night shows" más famosos, como David Letterman y Conan O'Brien, dijo sentirse "arrepentido" por sus acciones.

"Me he pasado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo cualquier cosa que quisiera. Ahora daré un paso al costado y me tomaré un largo tiempo para escuchar", añadió el actor.

Por su parte, el servicio de streaming Netflix anunció hoy que canceló sus planes de un especial de comedia con Louis C.K. "Las acusaciones hechas por varias mujeres en el The New York Times sobre el comportamiento de Louis C.K. son perturbadoras", dijo una portavoz de Netflix en una declaración publicada hoy por la revista especializada Variety y otros medios estadounidenses.

"El comportamiento poco profesional e inadecuado con colegas femeninas nos ha llevado a decidir no producir un segundo especial de stand-up como estaba planeado", dijo la vocera. Entre las denunciantes figuran las comediantes Dana Min Goodman y Julia Wolov, según las cuales Louis C.K. se habría masturbado delante de ellas en la habitación de un hotel tras un festival de artes cómicas en 2002 en Colorado.

Los casos se remontan desde finales de los años '90 a 2005. "En ese momento me dije a mí mismo que lo que hice estaba O.K. porque nunca antes le había mostrado mi pene a una mujer sin preguntarle antes, lo que también es verdad", afirma Louis C.K. en su comunicado, informó Télam.

"Pero lo que aprendí más tarde en esta vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona pedirles que miren tu pene no es una pregunta. Es ponerlas en un aprieto. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y yo ejercí ese poder irresponsablemente".

El preestreno el jueves en Nueva York de su nueva película, "I Love You, Daddy", que dirige y coprotagoniza junto a Chloë Grace Moretz y John Malkovich, fue cancelado. El comediante había estrenado el film con funciones agotadas y una muy buena respuesta de la crítica y el público en el marco del Festival de Cine de Toronto en septiembre pasado.

Louis C.K. había rodado su tercera película casi en secreto sin que nadie de la industria supiera del proyecto. En su comunicado, se disculpó con el elenco y el equipo detrás de su film de 35 mm en blanco y negro así como las personas involucradas en otros proyectos en los que participaba como la serie de TV "The Cops".

"Lamento profundamente que esto haya suscitado una atención negativa hacia mi manager, Dave Becky, quien solo trató de mediar en una situación que yo causé (...) He generado dolor a mi familia, mis amigos, mis hijas y su madre", añadió el comediante sobre su ex esposa.