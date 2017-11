Video: el oficial Gordillo, enojado con "la Cheta de Nordelta"

Miguel Martín se sumó a las reacciones que generó Cinthia Solange Dhers, la denominada "Cheta de Nordelta", la médica que mediante un audio se queja con su vecina "Michelle" sobre los "malos hábitos" de sus vecinos.

A través de un video, Martín, caracterizado como el oficial Gordillo, mantiene un divertido supuesto diálogo con Michelle y parodia a "la cheta".

"Michelle, soy yo, Gordillo, el tucumano, el que te compró el departamento ahí en Nordelta por Procrear. Michelle, vos sos una mina piola y te quería decir en confianza que estoy muy arrepentido de haber comprado ahí; no tiene el nivel que yo esperaba", dispara el "policía".

Y sigue: "cuando voy a la pileta con el perro mío, el 'budweiser', digo, el rottweiler, me miran, me miran fiero. No me gusta esa mirada, como diciendo 'este tucumano es de la cuarta categoría'; no se puede tomar mate en una reposera que ya te están mirando".

"¿Qué somos? ¿Qué somos bestias nosotros?", se pregunta Gordillo, y añade: "el otro día he hecho una fiesta ahí en Nordelta con mis amigos tucumanos que han venido todos de Tucumán: una veterana, que es cirujana, se quejaba, me decía 'Gordillo, esta fiesta es extraordinaria'. ¿Qué le gusta? 'No, es extraordinaria, más que ordinaria'".

"¿Qué tiene de malo tomar sangría y servir con el cucharón de la olla? ¿Qué tiene de malo andar con el acullico de hojas de coca? No es por despreciar a nadie, pero no tiene el nivel que yo esperaba. Le voy a vender mi departamento a la Mole Moli. Así nomás te digo", cierra el oficial Gordillo.