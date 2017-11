Todo lo que vas a poder ver desde mañana en el Personal Fest si andás este fin de semana por Buenos Aires

El Personal Fest ‘17 abre sus puertas el sábado 11 de noviembre con una gran variedad de artistas para todos los gustos. A lo largo de la primera jornada, grupos de rock indie, de reggae y de música electrónica subirán a los cuatro escenarios que se instalaron en el Club Ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal, sede del evento. Las atracciones principales del día inaugural serán las interpretaciones de Paramore y de Jack Jhonson, que llegan a la Argentina para participar del festival de música internacional más importante del país. Para el cierre, el domingo 12, los protagonistas serán Pj Harvey y el británico Fatboy Slim.

Los encargados de inaugurar el evento, a las 15, serán Rayos Láser y La Línea Azul. A medida que avance la tarde, Peces Raros, Turf y Estelares serán algunas de las bandas locales que tocarán ante los miles de fanáticos del rock. Mexrrisey y Little Jesus son las dos bandas mexicanas que llegarán a suelo porteño para subir a los escenarios a las 17:35 y a las 20:35, respectivamente.

Las 21 del sábado dividirá tajantemente a la audiencia del festival. Mientras SOJA se encuentre tocando reggae en el escenario Personal, Poncho dará rienda suelta a la música electrónica en la tarima Domo 4G.

A continuación será el turno de una de las bandas que más anhelan quienes estuvieron tuiteando con el hashtag #PersonalFest: Paramore, el grupo estadounidense de rock alternativo. El conjunto, que ha ganado decenas de premios a nivel internacional, estará presentando After Laughter, su más reciente disco.

Finalmente, el cierre de la primera jornada corresponderá al cantautor Jack Jhonson. El músico norteamericano regresa a la Argentina después de tres años con la intención de presentar su nuevo disco, All The Light Above It Too.

Además, el sábado subirán a los escenarios del festival grupos y artistas como Mala Rodríguez, IKV, Tirman Kid, Diosque, Boomerang y Benjamín Amadeo, entre otros.





El domingo

El segundo y último día del festival también cuenta con una grilla fascinante. A las 14:40, los porteños que integran Banda de Turistas serán los primeros en subir a uno de los escenarios. A medida que pasen las horas, los grupos estadounidenses de rock indie, Whitney y Neon Indian, serán los encargados de copar las tarimas del Personal Fest.

Uno de los hechos llamativos de esta jornada será la presencia del artista brasileño conocido como Seu Jorge, quien interpreta música popular de su país de origen.

A las 20 habrá más de un espectador que se debatirá entre el escenario Personal y la tarima Indoor Fest. Es que, con 15 minutos de diferencia, comenzarán a tocar Pj Harvey y Homeshake en cada una de las plataformas, respectivamente. 13 años después de haber formado parte del debut del festival, Pj Harvey regresa por segunda vez a nuestro país.

El escenario Huawei será copado por Los Fabulosos Cadillacs a las 21 y se espera que toquen sus éxitos históricos ante miles de fanáticos. El broche de oro del festival corresponde a Fatboy Slim, que se convertirá en el protagonista del espectáculo a las 23:55. El disc jockey británico vuelve a la Argentina después de siete años para volver a interpretar los éxitos que causaron furor en la década del ‘90.

Otros de los artistas que participarán del festival en su segundo día son Cállate Mark, The Black Angels, Daniel Spalla, Duna y Bándalos Chinos.