Felipe Contepomi ingresó al Salón de la Fama del rugby mundial

LONDRES.- Felipe Contepomi se convirtió hoy en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama de World Rugby, condecoración que recibió junto a otras cuatro leyendas de ese deporte: Al Charrón (Canadá), Rob Andrew (Inglaterra), Fabien Pelous (Francia) y Phaidra Knight (Estados Unidos) en una ceremonia celebrada en la ciudad de Rugby.

Actualmente entrenador de Argentina XV y ex capitán de Los Pumas se suma a Hugo Porta (2008) y Agustín Pichot (2013) como representantes de nuestro país en lograr el importante galardón.

Contepomi, quien es médico deportólogo y surgió en Newman, es el jugador con la mayor cantidad de partidos en vestir la camiseta de Los Pumas (87) y su máximo goleador, con 651 puntos.

"Me siento humildemente honrado de haber sido incluido en el Salón de la Fama de World Rugby y de haber agregado mi nombre a esta lista de personas que contribuyeron tanto para el juego. El rugby ha sido y sigue siendo una gran parte de mi vida. Me ha dado muchos amigos en cada equipo en el que he jugado", comentó emocionado Contepomi después de la gala a la que asistió Pichot en su carácter de vicepresidente de la WR. (Especial)