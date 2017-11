El año que viene no habrá feriados "puentes" sino que serán días "no laborables"

Si ya te estabas imaginando de paseo por algún rincón del país o trasnochando y durmiendo hasta tarde durante varios días seguidos, te recomendamos que le pongas un freno al entusiasmo. Esta mañana se supo que el Gobierno nacional estableció seis feriados puente para 2018 y 2019. Sin embargo, esos días de descanso puentes no serán técnicamente feriados, sino jornadas no laborables.

¿Cuál es la diferencia? En los días no laborables las empresas pueden decidir si les dan o no el día libre a sus empleados. Y los que estén obligados a cumplir con sus tareas habituales no recibirán un plus salarial. El Jueves Santo es un buen ejemplo de día no laborable.

La información fue confirmada al diario Clarín por el Ministerio del Interior y su objetivo es contentar tanto a los empresarios como a los actores del sector turístico.

Hoy se publicó en el Boletín Oficial que los días no laborables con fines turísticos de 2018 serán el 30 de abril, 24 y 31 de diciembre, los tres lunes previos al Día del Trabajador, a Navidad y a Año Nuevo. En 2019, los puentes turísticos serán el 8 de julio, el 19 de agosto y el 14 de octubre, que anteceden al Día de la Independencia, al aniversario de la muerte del general José de San Martín y al Día de la Diversidad Cultural.

La resolución lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Turismo, Gustavo Santos.