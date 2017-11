Llueven los elogios para las docentes que cabalgaron por los cerros: "representamos a cada maestro rural"

Las maestras tucumanas Pilar Bellido y Claudina Marcial fueron las protagonistas de una foto que recorrió el país y que cosechó miles de mensajes positivos. La imagen, publicada ayer por el Ministerio de Educación de la Nación, las muestra subiendo a San José de Chasquivil, una comunidad aislada en los cerros de nuestra provincia, en medio de la lluvia y la neblina para que sus alumnos puedan realizar las pruebas “Aprender”.



Tras la nota publicada por LA GACETA, diferentes medios nacionales se hicieron eco de esta historia, en la que se destaca el compromiso y la vocación de ambas docentes tucumanas. “Vinimos a la capital para dejar las evaluaciones y estábamos almorzando cuando de repente apareció el ministro (Juan Pablo Lichtmajer) para felicitarnos y brindarnos su apoyo. Yo no lo podía creer. Me emocioné mucho. Recibimos muchos mensajes de apoyo”, contó Pilar.



"Estamos muy orgullosas porque lo que hicimos en este viaje es representar a todas las docentes de escuelas rurales, no solo de alta montaña, sino también de diferentes contextos en todo el país”, siguió. Y agregó: “todo el sacrificio que uno hace es gratificante cuando ve la sonrisa de los chicos. Por eso todo lo que signifique perfeccionamiento que nos permita mejorar para nuestros chicos siempre va a ser bienvenido”.





Si bien Pilar y Claudina fueron captadas por la cámara de fotos, desde el ministerio de Educación afirmaron que la situación de ellas es la que atraviesas muchos docentes rurales de la provincia cada semana.

“Esta foto que recorrió las redes sociales de las chicas es en realidad una cuestión habitual y se repite todas las semanas en muchísimas escuelas de alta montaña. Quisiera saludar a todos los docentes de montaña que hacen un trabajo impresionante. Esto que pasó es un reconocimiento a ellas que muchas veces pasan muchos días sin ver a sus familias por cumplir con su vocación como docentes”, expresó Juan Manuel Victoria, Coordinador de Educación Rural del ministerio.







El mensaje



"Hicieron 12 horas a caballo entre el barro y la neblina, para bajar las evaluaciones Aprender de 32 alumnos. Ellas, como tantos otros docentes, nos emocionan por su enorme compromiso y amor por la Educación. Simplemente... ¡Gracias!", indicó el Ministerio en una publicación en su página oficial de Facebook.



Varios usuarios de esa red social también felicitaron a las docentes. "Felicitaciones! Que todo sea en beneficio de la Educación y que llegue hasta los lugares más inhóspitos"; "Dios bendiga a nuestros queridos MAESTROS", fueron algunos de los comentarios de la publicación.





Emocionan las historias de compromiso que dejó #Aprender en distintos rincones del país.

Claudina y Pilar, maestras de montaña de San José de Chasquivil, #Tucumán, anduvieron 12 horas a caballo entre barro y neblina para bajar las evaluaciones de 32 alumnos pic.twitter.com/nJS4vvh4FK — Ale Finocchiaro (@alefinocchiaro) 9 de noviembre de 2017

El pasado martes 7 se realizó la segunda edición de la evaluación "Aprender". Los alumnos de 5º y 6º año del secundario y de 6º grado del primario mostraron sus saberes en pruebas de lengua y matemática, en el nivel medio, y en ciencias naturales y ciencias sociales, en el primario.