El Gobierno fijó seis feriados puente para 2018 y 2019

El Gobierno definió hoy seis feriados puente para los próximos dos años, en el marco de la ley que sancionó en septiembre el Congreso para restablecer los fines de semana largo con el fin de fomentar el turismo interno.



Así lo hizo a través del decreto 923/2017, publicado en el Boletín Oficial, basándose la norma 27.399 que "facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes".



En ese marco, en la disposición de hoy, la Casa Rosada determinó que serán "días no laborables con fines turísticos" los días 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2018, que son tres lunes que anteceden al feriado por el Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente.



En tanto, para 2019 serán no laborables los días 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre, también lunes pero en este caso que anteceden los feriados por el Día de la Independencia, Paso a la Inmortalidad del General San Martín y Día del Respeto por la Diversidad Cultural, respectivamente.





La norma que restableció los feriados puente fue promulgada por el Gobierno el 18 de octubre tras ser sancionada en septiembre por el Parlamento.



Ley 27.399



Fines de semana largos en 2018



Fines de semana largos en 2019



A través de esa ley, recuerda el decreto publicado hoy, también "se determinó que los feriados nacionales trasladables allí previstos, cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior, y los que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente".La resolución lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Turismo, Gustavo Santos.lunes 1 de eneroCarnaval: 12 y 13 de febreroSemana Santa: 29 y 30 de marzo + 2 de abril (forman un fin de semana de cinco días)lunes 30 de abril + martes 1 de mayo ("nuevo")viernes 25 de mayolunes 9 de juliolunes 20 de agostolunes 15 de octubrelunes 19 de noviembrelunes 24 de diciembre + 25 de diciembre ("nuevo")lunes 31 de diciembre + 1 de enero ("nuevo"). Si bien corresponde al 2018, el impacto turístico se da en el 2019Carnaval: 4 y 5 de marzoSemana Santa: 18 y 19 de abrillunes 17 de juniolunes 8 de julio + 9 de julio ("nuevo")lunes 19 de agosto ("nuevo")lunes 14 de octubre ("nuevo")lunes 18 de noviembre