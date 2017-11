El actor Louis C.K. fue denunciado por abuso y suspendieron el estreno de su última película

El comediante Louis C.K. fue acusado por cinco mujeres de acoso sexual, según publicó hoy el New York Times, el cual expuso que en repetidas oportunidades instó a mujeres en el ambiente laboral a que lo miren mientras se masturbaba.

Así lo informó el New York Times, que también vincula con los hechos al manager de C.K. Dave Becky, de 3Arts Entertainment, quien les sugería a las mujeres que no discutieran con el comediante, mientras que Variety informa que tras lo difundido suspendieron el estreno de su ultimo filme, "I Love You, Daddy".

Las actrices Dana Min Goodman y Julia Wolov se encuentran entre las que detallan lo que describen aquellos encuentros con C.K. como "inquietantes", y que se sintieron sorprendidas cuando las invitó a su habitación durante el US Comedy Arts Festival de Aspen, Colorado, en 2002, informó Télam.

Las mujeres se describieron a sí mismas como "paralizadas" durante el incidente y salieron corriendo de la habitación del hotel después de que C.K. se hubiera desvestido y masturbado frente a ellas.

Al mismo tiempo, su polémico último largometraje "I Love You, Daddy", recientemente presentado en el Festival de Toronto, suspendió su estreno este viernes en el Teatro París de Nueva York en forma sorpresiva. La película, en blanco y negro, narra la historia de un escritor y productor de Manhattan, cuya hija de 17 años, interpretada por Chloe Grace Moretz, se enamora de un cineasta de 68 años, encarnado por John Malkovich.

Así lo anunciaron sus productores con un email, en el que pedían disculpas al público, pero no explicaban los motivos del levantamiento del estreno, que por ahora no tiene definida nueva fecha.

El director C.K. también fue excluido como invitado en el "Late Show With Stephen Colbert", por CBS, que se emitió hoy, donde había sido anunciado, y fue remplazado por William H. Macy.