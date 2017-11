Siguen los escándalos por acoso en Hollywood: ahora dos actrices denunciaron a Steven Seagal

Dos actrices denunciaron al actor Steven Seagal por acoso sexual, según informaron varias publicaciones estadounidenses como parte de la ola de revelaciones públicas ocurridas a partir de que el productor Harvey Wenstein fue puesto en la mira por numerosas figuras femeninas del cine.

Seagal fue denunciado públicamente, primero por la actriz Juliana Margulies, figura central de la serie "The Good Wife", quien relató en un programa radial que en la década del 90, en la habitación de un hotel de Nueva York, "me mostró un arma de fuego. Salí de allí ilesa, no se cómo. Grité para lograrlo".

A la revelación de Margulies siguió hoy la de otra actriz, la australiana Portia de Rossi, esposa de la presentadora de TV Ellen de Generes, quien explicó que tenía una audición final con Seagal en la oficina de éste, aunque no indicó dónde ni cuándo ocurrió, en la que ocurrieron los hechos, informó Télam.

"Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba encima suyo y se bajaba el cierre de sus pantalones de cuero", contó la actriz de larga trayectoria en la televisión estadounidense, antes de salir corriendo de la oficina.

Tras el escándalo de Weinstein, otros personajes de Hollywood se sumaron a la lista de acosadores ya sea de hombres o mujeres, tales los casos de los cineastas Brett Ratner y James Toback, y los actores Dustin Hoffman y Kevin Spacey.