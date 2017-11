Momento incómodo antes de la foto: Messi no reconoció a Driussi

Lionel Messi se saca fotos con fans todos los días de su vida, pero hoy vivió un momento incómodo y le pidió disculpas a su compatriota Sebastián Driussi, delantero de Zenit de San Petersburgo, porque no lo reconoció cuando se tomaron una fotografía durante la estadía del seleccionado "albiceleste" en Moscú.

"Me quedé mal por no reconocerlo, porque lo conozco. Sé quién es. Cuando me pidió la foto pensé que era uno de los chicos que siempre esperan por una foto. Le pedí perdón", reveló Messi en una entrevista con el canal Fox Sports.

El capitán del Seleccionado argentino reparó sobre la situación cuando vio que Driussi, ex jugador de River, difundió la fotografía que se tomaron juntos en su cuenta de Instagram e inmediatamente le envió un mensaje por esa red social.

Messi fue la estrella principal en la presentación de la nueva pelota para el Mundial de Rusia



Messi dijo además que con Driussi comparten el mismo tatuador y que, por ese motivo, intercambiaron algunos mensajes en el último tiempo.

"Venía caminando por el lobby (la recepción) del hotel pensando en otra cosa y no me di cuenta", se justificó la estrella de Barcelona de España. Sin embargo, la situación no pasó desapercibida para los fanáticos, que hablaron del tema en las redes sociales.