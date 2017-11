“Fucilieri era consciente de lo que hacía cuando mató a sus hijos”

Nadia Fucilieri, la mujer que mató a sus dos hijos menores de edad, continúa presa en el penal de mujeres. “El 1 de noviembre la Justicia le dictó la prisión preventiva por 24 meses, como había pedido el fiscal Diego López Ávila”, contó Silvia Furque, la abogada querellante. Y recordó que la mujer está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Furque, quien representa a Aldo Martínez, el padre de los niños asesinados, indicó a radio LV12 que la junta médica que analizará el caso todavía no se constituyó. No obstante, confirmó: “hay tres informes de médicos psiquiatras, donde dicen que ella está ubicada en tiempo y espacio, y que sabía lo que hacía antes, durante el acto y después. O sea que la hipótesis de que no era consciente de lo que hacía está totalmente descartada”.

La abogada también recordó que, un día antes de matar a sus hijos, Fucilieri había acudido a una entrevista en la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) para acordar un régimen de visitas.

“Allí le dijo a la psicóloga que no tenía problemas con que los niños vieran al padre. Pero después salió y, cuando se iba a su casa, pasó por una farmacia y compró el bisturí”, afirmó.

Con ese bisturí les quitaría la vida, la madrugada siguiente, a sus hijos Marcelino Martínez, de cuatro años, y Pía del Rosario Martínez, de dos, en su casa de calle Santa Fe al 1.800.